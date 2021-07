C’est sous le thème: «Ensemble, forgeons l’Excellence en Guinée», que la structure KATALA 224 a procédé au lancement officiel de la 5ème édition ce samedi 31 juillet 2021.

Organisée depuis 2017 par l’agence de communication More & More, Katala 224 met un accent particulier sur ces hommes et femmes qui s’emploient à créer des emplois, qui se démarquent dans la construction citoyenne, dans l’innovation ou encore dans la vente de l’image d’une Guinée qui mûrit.

Dans son discours de lancement, le président du Comité d’organisation Katala 224, est revenu sur la particularité de la 5ème édition.

«Cette édition étant une édition mûre de 5 ans, s’annonce très prometteurs. De nouveaux membres sont venus grossir les rangs du comité d’organisation KATALA avec des apports considérables. Et contrairement aux autres années, nous avons des nominés dans les quatre régions naturelles. Aussi, cette année, en plus du soutien habituel de la communauté KATALA, nous avons l’honneur d’avoir comme mentor KATALA une dame forte qui a fait ses preuves dans le secteur privé et dans le secteur public et qui aujourd’hui occupe une place importante sur la scène politique : Zeinab Camara, député uninominal de la préfecture de Boffa», a annoncé Patrice Gbamou.

Poursuivant, le président du Comité d’organisation est revenu sur quelques critères d’éligibilité. Après une édition spéciale dédiée aux Covid-19 Héros, KATALA 224 renoue avec son traditionnel concept. Mettre en lumière des modèles de réussite du formel à l’informel, du privé au public en passant par la culture.

«Le traditionnel KATALA se fait principalement en 6 étapes : la première c’est le sondage, ensuite suit la phase de choix, la 3eme phase est celle de la campagne nominée, la 4eme phase est celle de la cérémonie de consécration. Le comité s’attèle à l’organisation d’une prestigieuse cérémonie qui tient généralement en présence du jury, des nominés, des médias et de la communauté qui aurait voté les 2 mois qui auraient précédé la cérémonie. C’est lors de cette cérémonie que 7 nominés des 7 secteurs sont couronnés lauréats KATALA 224. La cinquième phase c’est la phase campagne poste événement. Le comité organise des séances de mentorat entre les nominés et des jeunes guinéens qui ont besoin de coaching et d’orientation», a-t-il fait savoir.

De son côté, la présidente du Comité d’organisation des précédentes éditions, se félicite des résultats réalisés par l’équipe KATALA.

«Depuis 2017, Katala apporte de la visibilité. Katala a élevé l’ambition de la communauté entrepreneuriale, administrative et culturelle de la Guinée. Cette visibilité qui est tant sur le plan national qu’international, parce qu’à chaque cérémonie, nous faisons toujours venir d’autres investisseurs qui cooptent et collaborent avec nos lauréats. Pour nous, c’est déjà un plus. Sans compter l’impact de ces nominés sur les jeunes qui suivent les parcours durant toutes ces années. Nous créons une liaison entre cette jeunesse qui en veut et l’autre qui est déjà sur le chemin», a déclaré Mme Haba Élise Koivogui.