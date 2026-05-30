Élections du 31 mai en Guinée : frontières fermées et circulation interdite sur toute l’étendue du territoire

À la veille des élections législatives et communales prévues ce dimanche 31 mai 2026, les autorités guinéennes ont annoncé une série de mesures sécuritaires exceptionnelles destinées à garantir le bon déroulement du scrutin.

Selon un arrêté officiel, les frontières terrestres, aériennes et maritimes du pays seront fermées de 5h00 à 19h00 sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, la circulation de tous les véhicules automobiles, motos et tricycles sera interdite entre 6h00 et 18h00.

Toutefois, certaines catégories de véhicules sont exemptées de cette mesure. Il s’agit notamment :

des véhicules des forces de défense et de sécurité engagés dans le dispositif électoral ;

des véhicules de la Direction générale des élections (DGE) et de l’ONASUR ;

des ambulances ;

des véhicules de secours.

Les autorités précisent également qu’à titre exceptionnel, des laissez-passer codifiés sont délivrés à certains usagers par le Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI) et la Direction générale des élections, en cas de nécessité dûment justifiée.

L’arrêté rappelle du ministère de l’administration du territoire et de la decentralisation que tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les gouverneurs, préfets, sous-préfets, présidents des délégations spéciales ainsi que le Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI) et ses démembrements sont chargés de veiller à l’application effective de ces mesures sur l’ensemble du territoire national.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des mesures de sécurisation mises en place par les autorités à l’occasion des élections législatives et communales du 31 mai 2026.