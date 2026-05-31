Législatives et communales : les Guinéens votent sans connaître le nombre d’électeurs

Les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 31 mai 2026 pour élire les députés de l’Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux.

Cependant, à l’ouverture du scrutin, une question majeure continue d’alimenter les interrogations : le nombre exact d’électeurs inscrits demeure inconnu. À ce jour, la Direction générale des élections (DGE) n’a pas rendu public le fichier électoral révisé, privant ainsi les acteurs politiques et l’opinion publique de données essentielles sur le corps électoral appelé à voter.

Lors du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 et de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le fichier électoral officiel comptait environ 6,7 millions d’électeurs.

Invitée de l’émission « Au cœur des élections législatives et communales », diffusée sur la RTG, la Directrice générale des élections, Djenabou Touré, avait pourtant annoncé une hausse significative du nombre d’inscrits. Selon ses déclarations, le fichier électoral serait passé de 6,7 millions à plus de 9,4 millions d’électeurs pour les scrutins du 31 mai 2026, soit une augmentation d’environ 2,7 millions de personnes.

La responsable de la DGE a expliqué cette progression par l’intégration de jeunes déjà recensés dans la base de données du recensement administratif à vocation d’état civil et ayant atteint l’âge de 18 ans au 1er mai 2026.

Toutefois, ces chiffres continuent de susciter des interrogations, d’autant que le fichier électoral actualisé n’a pas été publié. Les questionnements se sont accentués après les révélations du journaliste Facely Konaté. Dans la foulée, le lien de l’émission contenant les déclarations de la Directrice générale des élections a été retiré des plateformes de diffusion, un geste qui alimente davantage les doutes et les spéculations sur la fiabilité des statistiques avancées.

En l’absence de publication officielle du fichier révisé, la transparence autour du nombre réel d’électeurs demeure l’un des principaux enjeux de ce scrutin législatif et communal.