Le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma, candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, a officiellement reconnu sa défaite ce lundi 30 décembre, lors d’une déclaration à la presse à son siège à Conakry.

S’appuyant sur les résultats compilés par son parti, il a salué la victoire de Mamadi Doumbouya, candidat du GMD, dès le premier tour. « À date, nous disposons de plus de 80 % des résultats venant de nos représentants dans les bureaux de vote et dans les CACV. Ces résultats montrent clairement notre défaite », a déclaré Abdoulaye Kourouma. Il a ajouté : « Les chiffres que nous avons en main prouvent que le candidat du GMD, Mamadi Doumbouya, a gagné l’élection dès le premier tour. Nous reconnaissons donc notre défaite et nous le félicitons pour sa victoire. »

Le président du RRD a par ailleurs salué le climat ayant entouré le processus électoral, qu’il a qualifié d’apaisé et inédit depuis de nombreuses années. « C’est la première fois, depuis près de 17 ans, que notre pays organise une élection sans violences, sans morts et sans heurts, avant comme après le scrutin », a-t-il souligné.

Il a également mis en avant la liberté dont son parti a bénéficié durant la campagne électorale. « Nous avons fait le tour de la Guinée. Nous n’avons reçu ni menaces ni agressions. Nos militants et nos représentants ont travaillé librement sur le terrain », a-t-il affirmé, précisant que le jour du vote, les délégués du RRD ont exercé leur mission sans entrave. « Aucun de nos représentants n’a été chassé des bureaux de vote. Nous avions des représentants dans les CACV et nous n’avons reçu aucune plainte majeure », a-t-il indiqué.

Au-delà des résultats, Abdoulaye Kourouma a lancé un appel à l’unité nationale et à la mobilisation autour de l’intérêt général. « L’élection est désormais derrière nous. Ce qui compte aujourd’hui, c’est la stabilité, la quiétude sociale et le développement de notre pays », a-t-il déclaré, appelant « les militants et l’ensemble du peuple de Guinée à se mettre au service de la nation et de l’État».

Interrogé sur sa disponibilité à continuer de servir le pays après le scrutin, il s’est voulu sans ambiguïté : « Pas seulement nous, mais tous les Guinéens doivent se mettre à la disposition de la nation. Nous n’avons jamais cessé de servir ce pays et nous continuerons à le faire chaque fois que l’intérêt national l’exige.»

En reconnaissant publiquement sa défaite et en félicitant son adversaire, Abdoulaye Kourouma dit s’inscrire dans une dynamique d’apaisement politique, qu’il appelle à préserver afin de consolider la démocratie et la stabilité en Guinée.