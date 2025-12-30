Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) s’est félicité du déroulement du scrutin présidentiel du dimanche 28 décembre. Selon lui, cette élection s’est tenue dans un climat apaisé, une situation jugée inédite dans l’histoire politique récente du pays.

S’exprimant à ce sujet, lors d’une rencontre avec les services de sécurité, le ministre Ibrahima Kalil Condé, a salué le caractère pacifique du vote et les conditions de sécurité mises en place sur l’ensemble du territoire national. « Depuis la création du multipartisme intégral dans notre pays, c’est la toute première fois aujourd’hui que la Guinée organise une élection aussi civilisée, une élection aussi accusée, une élection dans un climat de quiétude comme pour aujourd’hui. C’est la toute première fois. Et une élection aussi sécurisée à la dimension internationale », a-t-il déclaré.

Le ministre a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur rôle dans le bon déroulement du scrutin. « Les services de défense et de sécurité ont agi dans un professionnalisme sans précédent. Le peuple de Guinée est satisfait de son armée, la vaillante armée», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Ibrahim Kalil Condé a invité les populations à vaquer librement à leurs occupations, dans l’attente de la proclamation officielle des résultats.

Cette déclaration intervient alors que la Direction générale des élections (DGE) poursuit la publication progressive des résultats partiels et provisoires du scrutin présidentiel.