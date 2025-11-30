En séance plénière, le CNT a adopté ce jeudi 27 novembre 2025, les règlements intérieurs de la future Assemblée nationale et du Sénat. Un moment que le ministre secrétaire général du gouvernement, Benoît Kamano décrit comme « historique », symbole de la consolidation de l’État de droit et de l’avancée du processus de retour à l’ordre constitutionnel.

Le ministre a rappelé que les observations formulées par le gouvernement s’inscrivaient « dans un esprit de bienveillance et d’amélioration des textes », avant de souligner l’importance de ce moment dans la consolidation de l’État.

Selon lui, « le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et du Sénat constitue la charpente normative de leur fonctionnement, le garant de la discipline institutionnelle, de la régularité des procédures et la traduction opérationnelle des principes constitutionnels ».

En adoptant ces textes, a-t-il poursuivi, les conseillers nationaux contribuent à « ancrer durablement l’État de droit et la séparation des pouvoirs » dans l’architecture institutionnelle du pays, conformément aux dispositions de l’article 91 de la Constitution qui prévoit l’instauration d’un Parlement bicaméral.

Benoît Kamano a qualifié cette adoption de « moment historique », marquant la matérialisation des principes de la refondation et l’adhésion collective à la continuité républicaine, à la maturité institutionnelle et à la construction d’« institutions solides, prévisibles, efficaces et responsables ».

« L’État se construit par des normes et se consolide par le respect sans faille de celles-ci », a-t-il insisté.

Au nom du Premier ministre et du gouvernement, il a salué « le courage, la détermination et l’engagement » des conseillers nationaux, mettant en avant « la qualité du travail juridique et technique », la rigueur et la vision institutionnelle ayant guidé l’élaboration des projets.

Il a également rendu hommage au leadership du président du Conseil national de la transition (CNT) et rappelé que cette démarche s’inscrit dans l’esprit du guide de légistique récemment adopté, dont l’objectif est de garantir « un corpus normatif cohérent, lisible, hiérarchisé et conforme aux exigences constitutionnelles ».

Le ministre a adressé la reconnaissance du gouvernement à l’ensemble des conseillers nationaux pour « l’effort consenti chaque jour, souvent à des heures tardives », soulignant que le peuple de Guinée attend « des institutions fortes et un cadre juridique moderne et fonctionnel ».

L’adoption des deux règlements intérieurs permettra, selon lui, de mettre en place un Parlement bicaméral pleinement opérationnel, d’améliorer l’organisation de la représentation nationale, de renforcer la qualité du débat législatif et de garantir l’exemplarité administrative et politique que requiert la République.

« Une nation se tient debout lorsque ses institutions tiennent debout. Et ses institutions tiennent debout lorsque la norme est respectée et appliquée avec rigueur », a rappelé Benoît Kamano.

Il a conclu en appelant à poursuivre le travail collectif « avec méthode, discipline et sens de l’État » afin de bâtir « une République moderne, équitable et tournée vers l’avenir. Ensemble, nous pouvons le faire».