En marge de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance de la Guinée, le ministre de la Défense nationale a été interrogé par la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA). Le général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara, “Idi Amine” en a profité pour souligner les liens historiques entre les peuples du Fouta et du Mandingue.

Aboubacar Sidiki Camara a illustré cette solidarité à travers une anecdote sur l’entraide mutuelle entre le roi de Wassolon, Almamy Samory Touré et le roi du Fouta Djallon, Alpha Yaya Diallo. “Lorsque la guerre éclata au Fouta, Samory Touré envoya des sofas de Kouroussa et Faranah pour prêter main-forte à Alpha Yaya Diallo”, a-t-il raconté. Le ministre a ensuite évoqué un détail symbolique : Samory Touré, conscient de l’importance des chants épiques dans la tradition mandingue, envoya une griotte avec ses troupes. “Il a dit que chez lui, il n’y avait pas de griots, mais que ses hommes, les sofas, avaient besoin d’être exhortés par la musique et les chants épiques constituent l’alcool des braves hommes du Mandingue”, a-t-il expliqué.

Cette alliance historique, selon le ministre, avait permis à Alpha Yaya Diallo de rétablir son pouvoir après de durs combats. Aboubacar Sidiki Camara a profité de cette leçon d’histoire pour dénoncer les manipulations politiques contemporaines qui tentent de diviser les différentes régions du pays. Il a rappelé que les liens entre le Fouta, le Mandingue, la Basse-Côte et la Forêt sont indissociables. “Almamy Samory Touré n’avait pas d’adresse mail, Alpha Yaya Diallo n’avait pas de numéro de téléphone, mais ils communiquaient. Ils ne se sont jamais battus entre eux. Pourquoi, aujourd’hui, avec tous les moyens de communication que nous avons, nourrissons-nous la haine ?”, s’est-il interrogé.

Idi Amine a également insisté sur les symboles nationaux qui devraient rassembler les Guinéens. “L’hymne national nous unit, le drapeau nous unit, la devise nous unit, nos dates historiques nous unissent”, a-t-il rappelé.