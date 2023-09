Dans une interview exclusive, Hadja Salimatou Baldé candidate au concours Miss indépendance a exprimé les motivations qui ont conduit à sa participation à ce concours. Passionnée de mode, Hadja Salimatou Baldé a également évoqué sa vision et les difficultés liées aux différentes activités. À l’initiative des organisateurs de la Foire de l’indépendance, le concours se tient du 26 septembre au 11 octobre 2023 à Conakry à l’esplanade du stade Général Lansana Conté de Nongo.

Guinée360 : Présentez vous à nos lecteurs ?

Candidate à la foire de l’indépendance, je me nomme Baldé Hadja Salimatou, j’ai 1m65 , je suis titulaire d’une licence en biologie médicale à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Parlez nous de votre participation au concours de la foire indépendante ?

C’est avec un honneur et un grand plaisir que j’ai décidé de participer au concours de la Foire d’indépendance. Pour moi Miss Indépendance est une occasion pour faire ressortir l’histoire de notre pays à travers la mode et célébrer l’indépendance avec mes chers compatriotes.

Être miss n’est pas donnée à n’importe qui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?

Évidemment dans toutes choses il y a des difficultés et pour moi c’est le fait de gérer cette compétition avec d’autres formations qui sollicitent aussi beaucoup de concentration, mais aussi le côté financier (les dépenses) pour tout ce qui entre en compte au cours de cette compétition.

Quelles sont vos passions et visions ?

Je suis passionnée de mode et engagée pour le développement de mon pays, ma vision est de faire comprendre au peuple de Guinée que c’est un beau pays qui peut bien se placer à l’international en termes de développement grâce à nos efforts, notre solidarité et notre amour.

Comment avez-vous été retenue à ce concours ?

Cette compétition a été ouverte à toutes les jeunes filles célibataires guinéennes voulant exprimer leur talent, c’est dans ce sens que j’ai candidaté pour être sélectionnée et être retenue.

Parlez-nous de vos préparatifs ?

Comme vous le savez, ce n’est pas facile mais je fais de mon mieux pour les préparatifs. Les répétitions avancent bien. Et la compétition se passera en 3 manches, les 2 premières manches pour la présélection et la 3e manche pour la finale.

Parlez-nous de comment va se dérouler le concours ?

Le concours se déroulera comme suit : La première manche est prévue le 03 octobre, la deuxième le 06 octobre et la finale sera programmée par le comité d’organisation.

Qu’avez-vous besoin dans ce concours ?

Là, c’est l’essentiel comme dans chaque compétition. On a besoin du soutien physique, moral et financier, mais le plus important pour moi c’est que ma famille, mes amies et proches me soutiennent dans cette aventure et votent si possible lors des votes et partage sur les réseaux.

Quel message adressez-vous à vos fans et proches, admirateurs et famille ?

Je profite bien de l’occasion pour lancer une invite à tout le monde de venir me soutenir massivement et à fêter l’indépendance ensemble autour de cette compétition de Miss indépendance à la foire de l’indépendance. Je dirai aussi à tous les guinéens soyons unis et solidaire, car la Guinée nous appartient tous et que la responsabilité de chacun y est.

Votre mot de fin ?

Je vous remercie cher Moustapha Barry pour cette brillante interview d’échange et de partage. Je souhaite une excellente lecture aux lecteurs de Guinee360.com.

À bientôt