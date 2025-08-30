À l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, célébrée ce samedi 30 mai 2025, la Coordination Pays de Tournons La Page Guinée (TLP Guinée) a exprimé sa profonde inquiétude concernant le silence des parquets généraux de Conakry et de Kankan suite aux révélations faites par Taliby Dabo sur la disparition forcée de plusieurs figures de la société civile guinéenne.

Dans un communiqué publié, l’organisation citoyenne se dit profondément préoccupée par l’inaction de la justice sur la disparition notamment de Foniké Mengué et Billo Bah.

“Nous sommes profondément préoccupés du silence assourdissant des parquets généraux près les Cours d’appel de Conakry et de Kankan, suite aux précieuses révélations faites par Monsieur Taliby Dabo”, a déclaré TLP Guinée.

L’organisation insiste sur la nécessité pour les autorités judiciaires de réagir face à ces disparitions qui bouleversent les familles des disparus.

La Coordination appelle également le gouvernement guinéen à prendre des “mesures concrètes et urgentes” pour clarifier la situation de plusieurs personnalités politiques et sociales.

Parmi eux, Oumar Sylla, dit Foniké Menguè, Coordinateur national du FNDC, Mamadou Billo Bah, responsable de la mobilisation du FNDC, ainsi que Habib Marouane Camara, journaliste et fondateur du site lerevelateur224.com.

Ces derniers, selon TLP Guinée, seraient actuellement détenus dans des lieux secrets depuis plusieurs mois.

“Il est impératif que le Gouvernement guinéen prenne des mesures urgentes pour révéler les lieux de détention des citoyens disparus”, a ajouté l’organisation.

TLP Guinée a appelé à un renforcement de la solidarité internationale pour mettre fin à l’impunité et protéger les droits humains fondamentaux des citoyens guinéens.

“La disparition forcée des citoyens guinéens continue de semer la douleur et l’inquiétude”, ont souligné les responsables de l’organisation.

Enfin, l’organisation invite les acteurs de la société civile et aux citoyens de rejoindre ce combat pour la justice, en exigeant des autorités judiciaires la révélation de l’identité des responsables de ces actes de disparitions forcées.