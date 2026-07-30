Défense : Ibrahima Kalil Condé promet une armée « garante inébranlable de la paix sociale »

Nommé ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale, Ibrahima Kalil Condé a officiellement pris les commandes du département ce mercredi 29 juillet 2026. L’ancien ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a affiché sa volonté de consolider le rôle des forces armées comme pilier de la stabilité du pays.

Lors de sa prise de fonction, le nouveau responsable de la Défense a souligné que « l’armée et la nation constituent une seule et même entité », avant de réaffirmer son engagement à préserver la vocation de l’institution militaire.

« Nous veillerons à ce que notre outil de défense demeure le garant inébranlable de la paix sociale, condition indispensable à la prospérité économique de notre pays et au succès des grands projets structurants de la nation, au premier rang desquels figure le programme Simandou 2040 », a-t-il déclaré.

Ibrahima Kalil Condé a également présenté les principales orientations de son action. Celles-ci porteront notamment sur le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense, avec un accent particulier sur la formation, la rigueur dans la discipline, l’éthique républicaine et le professionnalisme.

« Nous mettrons l’accent sur le renforcement des capacités opérationnelles en insistant sur l’exigence de la formation, la rigueur dans la discipline, l’éthique républicaine et le professionnalisme, afin que nos forces de défense demeurent toujours prêtes à relever les défis sécuritaires contemporains », a-t-il affirmé.

Le ministre a par ailleurs annoncé le renforcement des actions civilo-militaires, destinées à consolider le lien entre l’armée et les populations, dans l’objectif de renforcer davantage le partenariat entre les forces de défense et la nation.