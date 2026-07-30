Produits périmés en Guinée : Aboubacar Kourouma promet de renforcer les contrôles

Nommé à la tête du ministère de l’Industrie et du Commerce, Aboubacar Kourouma a officiellement pris fonction ce mercredi 29 juillet 2026. À cette occasion, le nouveau ministre a dévoilé les grandes orientations de son action, axées sur la transformation locale des ressources naturelles et le renforcement du contrôle de la qualité des produits commercialisés en Guinée.

Devant les cadres de son département, Aboubacar Kourouma a insisté sur la nécessité de rompre avec un modèle économique fondé essentiellement sur l’exportation des matières premières brutes. Il a plaidé pour une industrialisation accrue afin de créer davantage de valeur ajoutée et d’emplois dans le pays.

« Notre ambition est claire : produire guinéen, transformer guinéen et consommer guinéen. Pendant trop longtemps, notre économie s’est contentée d’exporter des matières premières brutes. Cette époque doit progressivement appartenir au passé. La priorité ne sera plus seulement l’extraction, mais bien la transformation locale. Nous devons faire en sorte que notre bauxite soit transformée en alumine puis en aluminium sur le territoire national, que nos produits agricoles comme les mangues deviennent des jus, des fruits séchés et d’autres produits finis portant fièrement le label Made in Guinée. C’est ainsi que nous créerons des emplois, développerons des compétences nationales et renforcerons notre souveraineté économique », a-t-il expliqué.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a également annoncé un renforcement des contrôles sur les produits importés et commercialisés sur le territoire national. Il a réaffirmé sa volonté de protéger les consommateurs contre les produits ne répondant pas aux normes de qualité et de sécurité.

« Je veux être parfaitement clair sur ce point. La Guinée ne sera pas la poubelle du monde. Nous n’accepterons plus que des produits périmés, avariés, dangereux ou ne respectant pas les normes internationales de qualité et de sécurité soient importés ou commercialisés dans notre pays. Nos populations ont droit à des produits sains et conformes aux standards. Les contrôles seront renforcés aux frontières comme sur les marchés. Ceux qui tenteront de contourner les règles devront répondre de leurs actes conformément aux lois de la République », a-t-il martelé.

À travers ces annonces, Aboubacar Kourouma affiche sa volonté de faire de la transformation industrielle un moteur de croissance, tout en renforçant les mécanismes de contrôle pour garantir la qualité des produits mis à la disposition des consommateurs guinéens.