La chanteuse sénégalaise Viviane Chidid a récemment dévoilé un teaser de son prochain clip musical, publié le 27 juin sur ses réseaux sociaux. Dans cette séquence, l’artiste rend hommage au président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, suscitant de vives réactions sur la toile.

« Quand l’inspiration vient du cœur, la voix suit avec fierté. J’ai chanté pour l’homme de la refondation, le président Mamadi Doumbouya. Voici un avant-goût », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Ce message n’a pas laissé indifférent le rappeur guinéen Djanii Alfa, connu pour ses prises de position engagées. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, l’artiste, surnommé “le chef rebelle”, déplore ce qu’il considère comme une immixtion dans les affaires internes de la Guinée. Visiblement choqué par l’attitude de Viviane Chidid, pour qui il affirme avoir « beaucoup d’admiration », il interroge : « Comment réagiraient les Sénégalais si des artistes ou influenceurs guinéens venaient publiquement soutenir une éventuelle candidature pour un quatrième mandat de Macky Sall ? Ou s’ils prenaient position pour l’exclusion de leaders sénégalais majeurs, comme Sonko ou Diomaye Faye, à la prochaine présidentielle ? Et que se passerait-il si des personnalités guinéennes critiquaient publiquement la gestion du président Diomaye Faye ou militaient ouvertement pour un retour au pouvoir de Macky Sall au Sénégal ? »

L’artiste guinéen élargit également sa critique au cas du pasteur ivoirien Camille Makosso, qui intervient régulièrement sur la scène politique guinéenne. « Je constate que, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de personnalités extérieures à la Guinée, comme le dénommé Camille Makosso — dont j’ignore la fonction exacte —, interviennent de plus en plus dans nos affaires internes. Je le vois souvent commenter la politique guinéenne, prendre position sur des sujets qui, à mon sens, ne le concernent pas directement. À travers certaines déclarations et apparitions, j’ai perçu un discours à peine voilé, qui semble soutenir une éventuelle candidature du président de la transition guinéenne à la future élection présidentielle. Pourtant, selon la charte de la transition, il ne peut pas se porter candidat », déclare-t-il.

Face à ce qu’il considère comme des dérives, Djanii Alfa appelle les peuples sénégalais et ivoirien à la vigilance : « Avec tout le respect que je vous dois : rappelez vos personnalités publiques à l’ordre. Demandez-leur de ne pas s’immiscer dans les débats politiques internes d’un pays frère, surtout dans un contexte aussi sensible que celui que traverse actuellement la Guinée. »

Et de conclure : « Nous sommes à un tournant crucial de notre histoire. Nous devons débattre entre Guinéens, réfléchir entre Guinéens, décider entre Guinéens — sans pression, ni interférence extérieure. Ce sont des questions trop sérieuses pour qu’on y ajoute des interventions déplacées, fondées sur une connaissance partielle ou biaisée de la situation. (…) Faites comprendre à vos artistes, influenceurs et leaders d’opinion que la Guinée traverse une phase critique, et que ses citoyens ont besoin de calme, de concentration, et d’indépendance pour faire des choix décisifs pour leur avenir. »

Pendant que Djanii Alfa fait ce reproche à Viviane Chidid, il faut rappeler qu’un artiste guinéen, en l’occurrence Elie Kamano, a aussi chanté pour le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso.