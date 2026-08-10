Conakry : l’EDG justifie les délestages électriques par des travaux de maintenance

Depuis plusieurs jours, plusieurs quartiers de Conakry sont confrontés à des coupures d’électricité récurrentes. Alors que des interrogations circulent sur l’origine de ces perturbations, l’Électricité de Guinée (EDG-SA) affirme qu’elles sont liées à des travaux de maintenance et d’amélioration du réseau.

La fourniture d’électricité reste perturbée dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne depuis près d’une semaine. Dans certaines zones, les coupures se prolongent une grande partie de la journée, suscitant l’inquiétude et le mécontentement des habitants.

Face aux interrogations sur l’origine de ces délestages, notamment les accusations de sabotage avancées par certaines voix, l’Électricité de Guinée a apporté des explications dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

“ Dans le cadre des travaux de maintenance et d’amélioration du réseau électrique, Électricité de Guinée (EDG-SA) informe son aimable clientèle que des perturbations interviendront dans plusieurs quartiers.”

Selon EDG, ces interruptions sont nécessaires au déroulement des interventions techniques. “Ces interruptions temporaires sont nécessaires pour garantir la sécurité des équipes techniques et améliorer la qualité de la desserte en électricité”, précise le communiqué.

L’EDG présente ainsi les coupures actuelles comme la conséquence de travaux destinés à renforcer et à améliorer le réseau électrique. L’entreprise ne fait pas état, dans ce communiqué, d’un acte de sabotage.

Ces nouvelles perturbations interviennent dans un contexte où la question de la stabilité de l’approvisionnement électrique reste sensible en Guinée.

Elles rappellent notamment les importantes perturbations enregistrées entre février et mars 2026, période durant laquelle le président Mamadi Doumbouya se trouvait hors du pays pendant près de trois semaines.

Le chef de l’État est actuellement en vacances en Grèce depuis le 3 août. La concomitance entre son absence et les nouvelles coupures alimente certains commentaires sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique.