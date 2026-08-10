Bac 2026 : vers un décalage de la session de rattrapage ?

La session de rattrapage du Baccalauréat unique, session 2026, pourrait connaître un léger décalage. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle envisagerait un report suite à la récente nomination de la nouvelle ministre, Fatou Keita à la tête du département.

Le ministère avait annoncé que cette première session de rattrapage devait se tenir dans un délai maximal de 21 jours après la proclamation des résultats, intervenue le 23 juillet 2026. Ce délai arrive donc à échéance le 13 août prochain.

À ce jour, aucune date officielle n’a encore été communiquée pour le démarrage des épreuves. Notre source évoque toutefois un « petit décalage », le temps pour la nouvelle ministre, Fatou Keita, de prendre ses marques et de finaliser les préparatifs nécessaires à l’organisation de cette session.

Pour rappel, 90 183 candidats ont pris part au Baccalauréat unique 2026. Parmi eux, 34 340 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 38,08 %.

Les candidats ayant obtenu une moyenne comprise entre 8,50 et 9,99 sur 20 ont déjà été identifiés par la Direction générale des Examens et Contrôles scolaires, Concours et Passerelles (DGECS-CP) comme potentiellement concernés par la session de rattrapage.

En attendant une confirmation officielle du ministère, les candidats concernés restent dans l’attente du calendrier définitif et des modalités précises de cette session.