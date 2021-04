Comme annoncé dans l’une de nos précédentes dépêche le 21 avril dernier, suite à la menace des jeunes qui comptaient investir les rues de la ville ce 30 avril pour exiger des autorités le respect des promesses tenues pour le bitumage des voiries urbaines de Siguiri. Selon le constat fait par notre reporter basé dans la région, rien n’est encore prêt sur le terrain, pour la reprise des travaux de bitumage.

Il n’y a ni travailleurs ni machines, contrairement à ce qui avait été annoncé par les autorités préfectorales, il y a quelques mois.

«Nous sommes dans une désolation totale. Ce 30 avril avait été annoncé par les autorités locales pour le démarrage des activités. Avec ça, nos enfants ont manifesté le mois dernier tout ça pour le développement de la ville. Le gouvernement nous a menti à travers les cadres locaux de la préfecture. C’est le mois de mai qui s’annonce avec la saison des pluies. C’est au président Alpha Condé de voir qu’est ce qu’il faut pour cette ville historique du parti au pouvoir le RPG arc-en-ciel», a laissé entendre Fanta Traoré.

Billy Condé habite au quartier Franiko, situé dans la commune urbaine. Il dit avoir peur avec la saison des pluies.

«Nous avons fait plus de 2 ans dans cet état et bientôt les grandes pluies et tout le monde sait que l’endroit n’est pas habitable. Pendant la saison des pluies, les trous sont partout avec des routes inachevées et finalement nos maisons vont s’écrouler. Donc pour éviter le pire, nous interpellons le gouvernement de venir sauver leur population », a-t-il demandé.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinee360