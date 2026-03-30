Après sa première sortie vendredi dernier, la sélection nationale guinéenne s’apprête à disputer son second match amical face au Bénin, ce mardi 31 mars 2026 à Casablanca. Arrivé il y a trois jours dans la capitale économique marocaine, le Syli national a effectué sa dernière séance d’entraînement ce lundi soir, avec un groupe quasiment au complet.

L’heure était aux ultimes réglages cet après-midi sur les installations casablancaises. Pour cette dernière séance, Duarte et son staff technique ont travaillé avec l’ensemble de l’effectif, à l’exception d’Aliou Badara Baldé, absent pour raisons familiales et actuellement à Dakar.

Au programme : mise en place tactique, animations offensives, travail de pressing et opposition de jeu, avec une intensité soutenue à la veille de la rencontre.

Issiaga Sylla : « Un match important pour nous »

Titulaire face au Togo vendredi dernier, le capitaine du Syli national s’est montré confiant quant à l’état d’esprit du groupe : « Le groupe vit bien. On prépare sérieusement ce match, car il est important pour nous, notamment pour retrouver de la confiance », a déclaré le natif de Kindia.

Même ambition du côté de Morlaye Sylla, qui affiche toutefois une certaine prudence : « Tout le monde se sent bien, nous avons bien récupéré. Nous allons jouer pour gagner, mais c’est le football, tout peut arriver », a-t-il confié.

Une prudence justifiée par la qualité de l’adversaire. Huitième de finaliste lors de la dernière CAN, le Bénin affiche une dynamique plus rassurante que celle du Syli national.

Lors de leur première sortie durant cette trêve internationale, les Guépards se sont imposés (1-0) face au Liberia. À noter que la Guinée ne s’est jamais imposée en match officiel face aux Béninois. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2019, avec une victoire du Bénin (1-0) en match amical.

Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu ce mardi à 18h GMT, au stade Larbi Zaouli de Casablanca.