L’ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel désapprouve la dissolution des conseils communaux sur toute l’étendue du territoire national.

Le parti d’Alpha Condé dénonce une décision illégale prise par la junte dirigée par la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya.

“Et en tant que membre des Forces vives, nous rejetons ce forcing que le pouvoir en place est en train de faire. On ne peut pas dissoudre tous les conseils municipaux du pays. Il y a, au moins, 300 rurales et 38 communes urbaines. Vous venez dissoudre tout ça d’un seul coup pour mettre quoi? Et c’est pour quand vous allez terminer la mise en place de ces délégations spéciales? À nos yeux c’est une manière de prolonger encore la transition”, estime Lansana Komara.

Pour dissoudre un conseil communal, il faut des preuves de mauvaise gestion avérée selon ce haut responsable du RPG arc-en-ciel.

C’est pourquoi, Lansana Komara invite les autorités de la transition à revenir à des meilleurs sentiments en respectant les lois de la République.

“C’est pourquoi, nous demandons aux dirigeants actuels d’ouvrir les yeux et de revenir à des meilleurs sentiments parce que cette méthode ne marchera pas même le peuple ne l’acceptera pas. Pour dissoudre un conseil communal il faut des fautes avérées, il faut qu’ils revoient ça et que dans des meilleurs délais ils reviennent à des meilleurs sentiments. Cette voie là ne marchera pas, il faut qu’ils acceptent de respecter les lois de la République. C’est les mêmes lois qui disent que pour dissoudre un conseil communal il faut des preuves”.

L’ancien ministre de l’Enseignement technique regrette le vide créé par cette décision du président Mamadi Doumbouya dans les différentes localités du pays.

Il demande aussi au CNRD d’organiser les élections communales dans le délai prévu par le Code des collectivités locales.

“Après l’expiration du mandat, il faut organiser les élections. Si on ne peut pas organiser les élections qu’est-ce qu’on fait? On proroge le mandat, mais rien de tout ça n’est fait. On vient dissoudre tout. Ceux qui ont conseillé ça au CNRD, les a mis dans des erreurs”, regrette-t-il.