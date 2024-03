Du 28 au 29 mars 2024, le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a accueilli la première session de l’année du Comité de Pilotage des projets PAGL 1, PAGL 2 et PANAFIC. Sous la houlette du Secrétaire Général du MATD, cette rencontre visait à valider les documents stratégiques et opérationnels cruciaux pour orienter les actions de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC) tout au long de l’année.

La réunion a été marquée par des débats constructifs, avec notamment la validation des documents stratégiques et opérationnels pour l’année 2024, ainsi que l’examen du rapport d’activités de 2023. Les membres ont également abordé divers sujets relatifs aux projets et à l’ANAFIC, en plus du suivi des recommandations précédentes et de la formulation de nouvelles recommandations pour améliorer les performances de l’agence.

Sékou Mawa Touré, Directeur général de l’ANAFIC, a exprimé sa vision optimiste lors de cette session : « Cette année marque deux événements majeurs : la clôture de la première phase du PAGL et le début des activités du PAGL 2. En tant que projet de développement local, nous nous alignons sur la vision présidentielle en mettant un accent particulier sur le développement local et social, tout en tenant compte des préoccupations des couches les plus vulnérables. »

De même, Kobélé Keita, Secrétaire général du MATD et président du comité de pilotage du PAGL 2, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus et à la transition réussie vers la deuxième phase du projet : « Le PAGL accompagne efficacement la décentralisation, ce qui est crucial pour notre département. Les activités planifiées répondent pleinement à nos objectifs. »

En marge de cette session, une convention de financement des Schémas Régionaux de Développement (SRAD) a été signée entre le ministre du Plan et de la Coopération Internationale et le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ismael Nabé, ministre du Plan et de la Coopération Internationale, a souligné l’importance de cette initiative, mettant en lumière les défis de développement régional et plaidant pour le renforcement des capacités de planification et de programmation régionales.

« Le budget estimatif pour l’élaboration des SRAD est de 4 millions de dollars. La contribution prévue de l’État est de 10%, qui est déjà inscrite dans la loi des Finances 2024, il se dégage ainsi un besoin d’à peu près de 3 millions 600 mille dollars. Il est déjà obtenu de la Banque mondiale, un financement de 2 millions de dollars déjà, soit un gap à rechercher de 1,6 million de dollars», a précisé Ismaël Nabé, avant d’ajouter: « Il faut retenir qu’il y a plus de 30 ans, depuis 1992, on n’avait pas eu ces schémas. Bien que la fréquence d’élaboration soit tous les 20 ans, les SRAD n’ont été élaborés qu’une seule fois en République de Guinée entre 1988 et 1992. Donc c’est une voie qui est extrêmement importante pour la transition. »

Par ailleurs, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a salué les avancées réalisées dans le cadre du Programme d’Appui à la Gouvernance Locale (PAGL), notamment en matière de planification urbaine, soulignant ainsi l’extension de la couverture du PAGL2 sur 20 autres communes urbaines.

« L‘obtention du PAGL2 va permettre d’étendre sa couverture sur 20 autres communes urbaines. Il appuiera également le département du plan à une échelle plus importante dans la réalisation des activités d’élaboration, des schémas régionaux d’aménagement du développement durable. La présente convention qui fera l’objet de signature dans cette salle, le cadre légal de mise en œuvre de notre ambition commune qui est de faire de nos territoires de véritables points de développement économique », a-t-il ajouté.