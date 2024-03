Le RPG arc-en-ciel justifie son absence à la rencontre tenue la semaine dernière, à la primature, entre le Premier ministre Bah Oury et certains acteurs politiques membres des Forces vives.

Le refus du Premier ministre de prendre en compte les conditions posées par le parti et le manque de sérieux qui caractérise sa démarche, sont entre autres les raisons qui ont amené les responsables à ignorer l’invitation.

“On ne peut pas appeler à une grande rencontre sans ordre du jour. Le RPG n’est pas un parti pour aller applaudir. On a déposé un mémo, nos camarades sont en prison, les cadres et les militants du RPG arc-en-ciel subissent des exactions, on a notre président qui est en exil, il y a tous ces aspects pour lesquels il fallait d’abord donner un début de réponse”, estime Marc Yombouno, ancien ministre du commerce.

Ce haut responsable du RPG se dit déçu d’apprendre que les autres acteurs qui ont répondu à l’invitation du Premier ministre sont ressortis avec un sentiment de regret : “Parce que la finalité de ce que les gens attendaient par rapport à sa sortie sur RFI est qu’il confirme le glissement, il a dit de se référer au MATD qui gère ces activités. Une confirmation de plus de sa volonté d’aller au glissement.”

Par ailleurs, Marc Yombouno se réjouit de savoir que Bah Oury a été recadré par la CEDEAO sur cette question du respect du délai de la transition.

“Dès qu’il a fini de rencontrer les acteurs politiques, il a donné son point de vue par rapport à sa pensée de glissement, la représentation de la CEDEAO est allé le voir, pour lui faire remarquer que l’accord dynamique qui a été signé reste de mise et que la CEDEAO tient au respect scrupuleux de ce chronogramme. Cela veut dire que le RPG et les Forces vives sont soutenus par la CEDEAO et tous les partenaires et les citoyens qui veulent le bonheur de la Guinée”, a indiqué M. Yombouno.