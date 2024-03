Au cours d’un échange avec les magistrats guinéens, ce vendredi 29 mars 2024, le ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba, a insisté sur la nécessité de lutter contre la corruption dans le système judiciaire.

“Par rapport au pouvoir maléfique de l’espèce sonnante et trébuchante, la corruption. L’indépendance de la justice par rapport à la corruption permet de construire solidement une justice forte dans le pays et qui attire les investisseurs et rassure toutes les autorités et toute la population”, a souligné le Garde des Sceaux tout en promettant d’être à l’écoute des magistrats.

“Les espoirs sont permis c’est pour cela je le répète je tends en votre direction une main franche, une main loyale que l’on ne se mette pas à se rapporter les uns les autres avec de mauvaises intentions. Je ne serai pas ce garde des Sceaux qui sera dans le coin de son bureau en train d’écouter le bruit du sucre qu’on casse sur le dos”, a rassuré l’ancien inspecteur des services judiciaires et pénitentiaire, par ailleurs porte-parole du département de la Justice.