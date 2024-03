Lors d’une réunion avec les magistrats du pays le vendredi 29 mars 2024, le ministre de la Justice, Yaya Khairaba Kaba, a soulevé une préoccupation majeure concernant la non-livraison de 15 véhicules destinés aux magistrats de la Cour suprême. Selon ses déclarations, ces magistrats n’ont toujours pas reçu les véhicules qui leur ont été attribués.

Le nouveau ministre de la Justice a signalé que les véhicules alloués aux magistrats de la plus haute juridiction du pays ne leur sont pas parvenus. Malgré ses interrogations, il n’a pas obtenu de réponses satisfaisantes. Par conséquent, il a ordonné des enquêtes pour élucider cette situation.

“Le premier déplacement de mon cabinet a été en direction de la Cour Suprême. Parmi les difficultés de cette juridiction, il m’a été rapporté que 15 véhicules sont octroyés à cette Cour, mais impossible de les récupérer. J’ai demandé pourquoi, mais je n’ai pas obtenu de réponse. J’ai ensuite demandé à la Direction Administrative et Financière (DAF) d’engager des enquêtes pour qu’ensemble on puisse surmonter tous les obstacles qui empêchent cette Cour de récupérer ces véhicules.”

Cette révélation soulève des inquiétudes quant à la gestion des ressources destinées à la Cour suprême, l’une des institutions judiciaires les plus importantes du pays. L’absence de ces véhicules affecte non seulement le bon fonctionnement de la Cour, mais remet également en question la transparence et la responsabilité dans la gestion des fonds publics.

Le ministre de la Justice a pris une mesure ferme en ordonnant l’ouverture d’une enquête pour élucider la disparition des véhicules. Cette démarche vise à identifier les causes de cette anomalie et à garantir que les magistrats de la Cour suprême puissent bénéficier des équipements nécessaires pour remplir efficacement leurs fonctions.