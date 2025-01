Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a effectué un déplacement, ce jeudi 30 janvier 2025, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Cette visite fait suite à des échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron et les présidents Tshisekedi et Paul Kagame dans le cadre du conflit qui oppose ces deux pays.

Selon le porte-parole du Quai d’Orsay, la France condamne l’offensive du M23 et des forces rwandaises dans cette guerre qui dure depuis quelques jours à l’est de la RDC. “Le M23 doit se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle et les forces rwandaises doivent quitter instamment le territoire de la République Démocratique du Congo. La souveraineté et l’intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo ne sont pas négociables”, a rapporté Christophe Lemoine lors d’un point de presse à Paris.

Il a ensuite expliqué que la prise de Goma comporte des risques majeurs pour la sécurité des populations, conduisant au déplacement de centaines de milliers de personnes. “Il est donc impératif d’y mettre un terme pour protéger les populations civiles”, a-t-il ajouté.

À la suite de son déplacement, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères accueillera, en fin de semaine prochaine, une réunion ministérielle du Partenariat mondial pour l’intelligence artificielle.

Elle se tiendra à la veille du sommet pour l’action sur l’IA, prévu à Paris les 10 et 11 février prochains, a annoncé le porte-parole du Quai d’Orsay.