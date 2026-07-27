300 nouveaux taxis déjà disponibles en Guinée : le gouvernement dévoile les prix et les modalités d’acquisition

Sur les 2 000 taxis urbains annoncés par le gouvernement guinéen dans le cadre de la modernisation du transport public, les 300 premiers véhicules sont désormais disponibles. Ils ont été officiellement présentés au public samedi dernier lors d’une cérémonie consacrée au lancement de cette nouvelle phase de renouvellement du parc automobile.

En conférence de presse ce lundi 27 juillet 2026, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a apporté des précisions sur le mécanisme mis en place pour permettre aux professionnels du transport et aux particuliers d’acquérir ces nouveaux véhicules.

Selon le porte-parole du gouvernement, cette opération repose sur un partenariat conclu avec un opérateur privé afin de faciliter l’importation des taxis et de réduire leur coût d’acquisition grâce à l’accompagnement de l’État.

« Nous avons identifié un partenaire privé avec lequel nous avons mobilisé des ressources. Nous importons les véhicules et l’État accompagne l’importateur afin de permettre une entrée avec des coûts raisonnables. Ces véhicules sont vendus à moins de 150 millions de francs guinéens », a expliqué Ousmane Gaoual Diallo.

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ces véhicules, notamment les jeunes souhaitant exercer dans le secteur du transport, le gouvernement prévoit un système de paiement progressif.

Le ministre précise qu’une personne physique pourra acquérir un taxi avec un apport initial estimé entre 15 et 16 millions de francs guinéens.

« Nous avons fixé le prix de manière à ce qu’une personne puisse pratiquement accéder à une voiture pour un montant comparable à celui d’une moto. L’objectif est de permettre à ceux qui veulent développer leur activité d’avoir un outil de travail durable », a-t-il déclaré.

Le dispositif prévoit un remboursement échelonné. Les bénéficiaires devront verser des mensualités selon un mécanisme établi avec le propriétaire du véhicule.

La durée minimale de remboursement est fixée à 24 mois, mais elle peut être prolongée jusqu’à 36 mois, soit trois ans. À l’issue de cette période, l’acquéreur devient définitivement propriétaire de son taxi.

« En trois ans, cela permet à la personne d’être totalement propriétaire de son véhicule et de continuer à développer son activité dans le transport », a indiqué le ministre.

Pour garantir la réussite du programme, le ministère affirme avoir simplifié les procédures administratives tout en mettant en place un système de suivi des véhicules.

Ce dispositif permettra notamment de contrôler à distance les taxis, de vérifier leur assurance, mais aussi de s’assurer du respect des opérations de maintenance conformément aux recommandations des constructeurs.

À travers ce programme de 2 000 nouveaux taxis urbains, dont une première tranche de 300 véhicules est déjà opérationnelle, le gouvernement entend moderniser la mobilité urbaine en Guinée et offrir de nouvelles opportunités économiques aux acteurs du secteur du transport.