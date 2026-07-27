Conakry Express : Ousmane Gaoual Diallo juge le train « trop vieux » et plaide pour son remplacement

Le train Conakry express pourrait bientôt appartenir au passé. En conférence de presse ce lundi 27 juillet, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a reconnu que l’infrastructure ferroviaire actuelle n’est plus adaptée aux besoins de la capitale, en raison de son coût d’exploitation et de son état de vétusté.

« C’est un très vieux train. Le coût de son entretien est très élevé et sa rentabilité n’est pas bonne. On ne peut pas continuer à le subventionner. C’est un train qu’il faut abandonner », a déclaré le ministre.

Selon lui, le gouvernement travaille désormais à la recherche de financements pour remplacer le réseau existant par une infrastructure moderne. Une offre de financement britannique est déjà à l’étude afin de permettre l’acquisition de nouveaux équipements et la réhabilitation complète de la ligne ferroviaire.

« Nous avons reçu une offre de financement britannique. Elle est actuellement examinée par le ministère de l’Économie et des Finances. Nous l’avons déjà approuvée au niveau du ministère des Transports et nous espérons qu’elle sera validée afin de lancer le projet », a précisé Ousmane Gaoual Diallo.

Le ministre souligne toutefois que les réflexions restent ouvertes quant au choix définitif du futur système de transport urbain. Si le renouvellement du train constitue une première option, d’autres solutions sont aujourd’hui envisagées pour répondre durablement aux difficultés de mobilité dans le Grand Conakry.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans la volonté affichée par les autorités de moderniser le transport collectif et d’offrir aux usagers un réseau plus performant, capable d’accompagner la forte croissance démographique de la capitale guinéenne.