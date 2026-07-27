Remaniement ministériel en Guinée : Diaka Sidibé et Patrice Lamah quittent le gouvernement, Lansana Béa Diallo de retour, Alpha Bacar Barry change de portefeuille

Le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé à un important remaniement ministériel à travers un décret lu à la télévision nationale dans la soirée de ce lundi 27 juillet 2026.

Ce réaménagement de l’équipe gouvernementale est marqué par plusieurs départs, notamment ceux de Diaka Sidibé et de Patrice Lamah, ainsi que par des changements de portefeuille et l’arrivée de nouvelles personnalités à la tête de plusieurs départements ministériels.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Amadou Oury Bah, est reconduit dans ses fonctions.

Parmi les principaux changements, Lansana Béa Diallo qui prend le ministère de la Jeunesse. Bintou Keita, ancienne Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo, fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle. De son côté, Aboubacar Kourouma, jusque-là secrétaire général du ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, est nommé ministre du Commerce.

Premier ministre, Chef du Gouvernement : Amadou Oury Bah ;

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Ibrahima Sory II Tounkara ;

Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale : Ibrahima Khalil Condé ;

Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : Djenabou Touré ;

Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Ahmed Mohamed Oury Diallo ;

Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger : Morissanda Kouyaté;

Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget : Mariama Siré Sylla ;

Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement : Ismaël Nabé ;

Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale : Mory Condé ;

Ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique : Faya François Bourouno ;

Ministre des Mines et de la Géologie : Bouna Sylla ;

Ministre de l’Agriculture : Félix Lamah ;

Ministre de l’Élevage : Alpha Bacar Barry;

Ministre de l’Industrie et de l’Économie maritime : Fatima Camara;

Ministre du Commerce : Aboubacar Kourouma ;

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Djami Diallo ;

Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Bintou Keita ;

Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : Moussa Moïse Sylla ;

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique : Khaïté Sall ;

Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité : Aminata Kaba;

Ministre de la Jeunesse : Lansana Béa Diallo Ministre des Sports : Cellou Baldé;

Ministre des Infrastructures : Facinet Sylla ;

Ministre des Transports : Ousmane Gaoual Diallo ;

Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation : Mourana Soumah ;

Ministre de l’Environnement et du Développement durable : Fassou Théa

Ministre de l’Énergie : Laye Sékou Camara ;

Ministre de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : Aboubacar Camara ;

Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire : Mohamed Lamine Sy Savané ;

Ministre-Secrétaire général du Gouvernement : Tamba Benoît Kamano ;

Ministre-Secrétaire général des Affaires religieuses : Karamoko Diawara.

Ce remaniement traduit la volonté du chef de l’État de redynamiser l’action gouvernementale à quelques mois des prochaines grandes échéances nationales. Plusieurs ministres conservent leurs portefeuilles, tandis que de nouvelles figures font leur entrée au sein de l’exécutif.