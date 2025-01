L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) vient d’annoncer l’organisation de son congrès national extraordinaire, prévu au mois d’avril 2025. Ce congrès a pour objectif principal de procéder au renouvellement des organismes dirigeants ainsi qu’à l’actualisation des textes fondamentaux et du projet de société du Parti.

“J’ai le grand plaisir de vous informer que l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) organisera un congrès national extraordinaire à Conakry les 19 et 20 avril 2025. Ce congrès est convoqué essentiellement pour procéder au renouvellement des organismes dirigeants et à l’actualisation des textes fondamentaux et du projet de société du Parti”, indique un communiqué signé par Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG, adressé aux responsables à la base.

Il précise que l’ordre du jour provisoire du congrès porte principalement sur trois points : la révision et l’adoption des statuts et du règlement intérieur, la présentation et l’adoption du projet de société révisé, et le renouvellement des instances nationales.

Il informe également que les invitations et les documents y afférents seront communiqués dans les meilleurs délais, rappelant que la présence et la participation active des différents responsables et militants sont essentielles pour le succès de ce congrès.