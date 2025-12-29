La troisième et dernière journée des phases de poules de la CAN2025 a démarré ce lundi 29 décembre avec 4 affiches. Dans la poule A, le pays a s’est offert facilement la Zambie (3-0) dans une rencontre à sens unique, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat. Une rencontre marquée également par le grand retour du capitaine marocain, Achraf Hakimi qui a disputé ses premières minutes dans la foulée.

Le premier verdict des phases de poules de l’édition 2025 est tombé ce lundi à l’issue des premiers matchs de la 3ème journée.

Après son match nul, la journée, le Maroc s’est racheté de la plus belle des manières ce soir face à la Zambie. Auteur d’une belle performance, avec à la clé une large victoire le pays hôte s’est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition.

Dès le coup d’envoi du match, les Lions de l’Atlas ont mis le pied sur le ballon avec une dette domination marquée par plusieurs occasions et des duels gagnés. La domination marocaine s’est concrétisée à la 9ème avec l’ouverture du score par Ayoub El Kaabi. Sur une reprise de la tête, l’attaquant d’olympiacos inscrit son deuxième de la compétition, permettant à cet instant aux siens de prendre l’avantage. Avec un système purement offensif, les hommes de Walid Redragui multiplient les animations offensives et inscrivent le but du break à 27ème minute grâce à Brahim Diaz, qui inscrit par la même occasion son 3ème but en Coupe d’Afrique des Nations, après 3 matchs joués.

A la reprise de la deuxième explication, les marocains maintiennent le même rythme et la même intensité jusqu’à trouver le chemin du troisième but à la 50ème minute. Sur un magnifique geste acrobatique, El Kaabi inscrit son deuxième but de la rencontre.

Entre intensité, buts spectaculaires et un jeu offensif, Regragui et ses hommes ont offert une soirée rose aux 63.000 spectateurs présents au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat.

Ce succès permet aux Lions de l’Atlas de terminer officiellement leaders de leur groupe avec 7 points pour 6 buts marqués contre 1 concédé.

Hakimi enfin de retour

Quelques minutes après le troisième et dernier but du match, le public de Rabat assiste également de manière spectaculaire, au retour du capitaine marocain, Achraf Hakimi. Blessé depuis le 4 novembre dernier, le ballon d’or africain de l’année a disputé ses premières minutes au compte de cette édition 2025. Le joueur du PSG est passé d’ailleurs à deux doigts d’inscrire son premier but du tournoi. Sur un ballon repris dans la surface adverse, le latéral a vu son tir repoussé par le gardien Zambien à la à la 74eme minute.

Par ailleurs, le Mali et les Comores se sont neutralisés dans un match nul fermé (0-0), au stade Mohamed V de Casablanca. Les Aigles du Mali terminent à la deuxième place du groupe et se hissent également au tour suivant de la compétition.