Après le succès rencontré par son service de recharge téléphonique, qui permet à la diaspora guinéenne d’envoyer de manière instantanée du crédit téléphonique à un proche en Guinée, Senditoo permet désormais à cette même diaspora d’envoyer de l’argent directement sur un numéro MTN via Mobile Money.

Communément appelé “dépôt” par les utilisateurs en Guinée, le procédé d’envoi de fonds consiste à faire un transfert d’argent vers un numéro de téléphone connecté à un portefeuille électronique, connu sous le nom commercial de Mobile Money (ou MoMo) chez MTN. Une fois les fonds reçus sur le compte MoMo, les bénéficiaires sont libres de faire des retraits à tous les points de vente ou boutiques partenaires de MTN à travers le pays.

En 2019, la diaspora guinéenne a contribué à hauteur de 28 millions de dollars US aux envois transnationaux d’argent, selon des études de la Banque Mondiale.La méthode classique d’envoi est l’émission d’un code de retrait destiné au bénéficiaire du transfert, qui se déplace alors vers un point de retrait pour recevoir les fonds. Ces transferts coûteux sont assortis d’un taux de commission avoisinant les 6% du montant envoyé.

Senditoo – une solution pratique et sans frais

À travers la plateforme en ligne www.senditoo.com, les Guinéens résidant en Europe et au Royaume-Uni peuvent faire un dépôt d’argent directement sur le compte MoMo d’un proche en Guinée. L’envoi est très aisé, il suffit simplement de connaître le numéro MoMo du bénéficiaire et de procéder au paiement du montant que l’on souhaite transférer à l’aide d’une carte de paiement en ligne.

S’exprimant à propos de ce lancement, Ibrahima Soumano, cofondateur et PDG de Senditoo déclare: “Au-delà de l’innovation technologique, nous avons pu convaincre nos partenaires de soutenir notre service, grâce notamment à notre politique de transfert sans frais d’envoi, clairement le meilleur taux du marché. Autrement dit, ceux qui envoient de l’argent paient moins et les destinataires reçoivent plus, le tout de manière instantanée et à travers une plateforme de paiement ultra sécurisée. Satisfaction garantie de bout en bout et en parfaite adéquation avec l’objectif de développement durable des Nations-Unies de réduire les coûts des transferts frontaliers à l’horizon 2030 !”.

Senditoo couvre plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine et de l’Afrique centrale et australe. Son service est facile d’utilisation et accessible à travers le site web www.senditoo.com et l’application Senditoo, disponible sur Playstore pour les téléphones Android et AppStore pour les iPhones.

Pour ce lancement, la société offre une réduction de £/€5 pour essayer le service en utilisant le code: 1FREE sur le site www.senditoo.com

À propos de Senditoo

Senditoo a été fondée par deux entrepreneurs, Ibrahima Soumano, Guinéen, et Takwana Tyaranini, Zimbabwéen. Les deux amis ont lancé la société à Londres, ville où est domiciliée son siège social. La jeune entreprise financière et technologique (“fintech » dans le jargon du milieu) rivalise avec les plus grands de ce domaine et a réussi à se frayer une place de choix dans un marché très concurrentiel. À ce jour, la société est connectée à plus de 500 opérateurs à travers 150 pays, assurant ainsi un service de recharge téléphonique impeccable, et à une douzaine d’opérateurs de transfert de monnaie électronique à travers l’Afrique.