Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a officiellement lancé ce week-end les travaux de reconstruction de la route nationale numéro 5 (RN5), long tronçon stratégique de 135 km reliant Mamou à Labé. Ce chantier, présenté comme prioritaire par les autorités, vise à renforcer la mobilité entre ces deux régions et à impulser une nouvelle dynamique économique.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné la portée symbolique et sociale de cette infrastructure :

« La route est un symbole de justice, de cohésion et de prospérité. Là où la route passe, la pauvreté recule. Sous l’impulsion du Président de la République, nous modernisons les infrastructures pour offrir aux Guinéens les mêmes opportunités partout sur le territoire. »

De son côté, le Gouverneur de Labé, le Colonel Robert Soumah, a insisté sur l’importance de la RN5 pour la vie quotidienne des populations :

« Le lancement de ces travaux marque l’ouverture d’une nouvelle ère de progrès et de modernité pour notre région. La RN5 est un lien vital pour nos populations et un moteur de développement. »

Représentant les collectivités locales, Abdourahamane Sow, Vice-président de la Délégation spéciale de Garambé, a salué un chantier attendu depuis longtemps :

« Cette route est un patrimoine commun. Sa reconstruction représente un immense soulagement pour nos communautés et un espoir renouvelé pour l’économie locale. »

Avec le démarrage de ce vaste projet, les autorités espèrent renforcer l’intégration régionale et améliorer durablement les conditions de déplacement dans cette partie du pays.