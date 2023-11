Les avocats de la partie civile et de la défense au procès du massacre du 28 septembre 2009 ont plaidé pour “l’inculpation” de l’ancien chef d’état major des armées, le Général Oumar Sano.

Invité à comparaître en tant que témoin des atrocités du 28 septembre 2009, le général à la retraite a été “coincé” dans son témoignage.

L’avocat de la partie civile, Me Alseny Aissata Diallo, a plaidé auprès du tribunal l’inculpation du général Oumar Sano. « On souhaiterait que mon général (Oumar SANOH) soit confié au parquet à monsieur le procureur en attendant la comparution des autres témoins. Parce qu’à cette phase là, c’est à lui seul que nous, partie civile, pouvons réclamer où sont enterrés les corps de 155 personnes. Comment ont-ils été enterrés ? C’est à lui seul qu’on peut poser cette question », a-t-il plaidé.

En réponse à cette requête, le président du tribunal Ibrahima Sory 2 Tounkara s’est interrogé s’il y a une disposition qui permet de passer de témoin à l’inculpé. «Vous pensez qu’on peut le faire ? Pensez-vous qu’il y a une disposition qui vous permet de le faire ? Il faut accepter qu’on évolue. Si vous avez fini, il faut passer le micro à quelqu’un d’autre » a souligné le président du tribunal.

Et l’avocat de rétorquer: « On va évoluer monsieur le président tout en remerciant et en vous précisant qu’entre le témoin et l’inculpé, le fossé est très petit et réduit », a-t-il indiqué.

Hier, mardi 28 novembre 2023, l’avocat de Toumba Diakité, Me Paul Yomba Kourouma, avait lui aussi demander l’inculpation de l’ancien chef d’état-major des armées. « Je plaide auprès du ministère public pour que ce monsieur soit inculpé. Il est dans la conception, dans la réalisation et dans la préparation de ce qui s’est passé ».

Ces demandes font suite aux explications données par l’ancien chef d’état-major au moment du massacre au stade du 28 septembre, sur la gestion des corps des victimes.