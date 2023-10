Le président de l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG) s’est prononcé, samedi 28 octobre 2023, sur le retrait des passeports des membres du gouvernement de la transition.

Pour Bah Oury, le retrait des passeports fait partie des décisions que le gouvernement peut prendre “sans avoir besoin de communiquer là-dessus” au risque de jeter en pâture les concernés.

“On peut demander aux ministres de ne pas sortir, un point, un tiret et que ça soit une décision ferme et nette. Mais lorsqu’on dit, on retire les passeports ça fait un discrédit pour l’image de la Guinée sur le plan national et sur le plan international parce qu’on peut se l’imaginer le tout. Vous ne pouvez pas évaluer le statut d’un membre du gouvernement publiquement et que ce dernier puisse avoir par la suite une bonne image, une bonne représentation aussi bien vis-à-vis de la population, que vis-à-vis des partenaires extérieurs. C’est comme s’ils sont dévalués. Donc, il y a des décisions, si tu veux sanctionner, tu sanctionnes en interne, ça c’est entre vous. Mais dès que la sanction devient publique, tu fais un discrédit sur le pays tout entier et sur l’ensemble du gouvernement y compris lui-même”, a déploré Bah Oury au cours de l’assemblée générale de son parti.

L’autre point abordé c’est le rapatriement de l’identité de la Guinée sur internet. “Ça fait des années, il y avait eu des discussions, des tractations, il n’avait pas réussi à le faire, mais avec les décisions actuelles, le gouvernement à travers l’actuel ministre des postes et télécommunications, ils ont réussi”, s’est réjoui.

Kouné Diallo pour Guinee360.com