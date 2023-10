Mamby Camara, coordinateur régional du RPG Arc-en-ciel en Haute-Guinée, s’est prononcé sur la conduite de la transition en Guinée. Ce militant de l’ex parti au pouvoir dépeint en noir les 2 ans de gestion du CNRD.

« En 2021, les militaires ont décidé de prendre le pouvoir, mais si vous voyez ce que les Guinéens ont enduré durant ces 2 ans de transition est sans égale. Aujourd’hui, c’est catastrophique sur tous les plans, cette transition a été un recul pour le pays. Elle n’a pas été à la hauteur des attentes de la population, c’est un échec total. La Guinée est plongée dans un trou, c’est comme si on quittait un niveau supérieur pour un niveau inférieur. C’est une tristesse et une déception totale au niveau national et individuel », a fustigé Mamby Camara.

Par ailleurs, le coordinateur du RPG arc-en-ciel à Kankan, indique que malgré l’incarcération de plusieurs ténors du parti d’Alpha Condé, la formation politique est loin de signer son retrait dans la conquête et l’exercice du pouvoir en République de Guinée.

« Le RPG est un parti politique qui a une base solide et qui est toujours aimé par ses partisans, il continuera à triompher, même si on organise les élections aujourd’hui le RPG gagnera. Il va reconquérir le pouvoir même à l’absence de ces ténors, c’est un parti structuré et organisé ».

De notre correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire Condé