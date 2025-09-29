Quelques jours après l’adoption de la nouvelle Constitution, les autorités guinéennes entendent accélérer sa mise en œuvre.

Dès le lendemain de sa promulgation par décret, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a ordonné l’installation progressive des institutions prévues par le nouveau texte fondamental.

Lors du Conseil des ministres du samedi 27 septembre 2025, le chef de l’État a donné des instructions claires au gouvernement.

« Il a demandé au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre de l’Administration du Territoire, au ministre de la Défense nationale et au ministre secrétaire général de la Présidence de la République de lui soumettre un calendrier de mise en place progressive des institutions prévues par la Constitution en cohérence avec le calendrier électoral », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, dans son compte rendu.

S’agissant des lois d’application, le président a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, de travailler en synergie avec les départements ministériels concernés et le Conseil national de la transition (CNT) « afin que les lois organiques et spéciales soient adoptées dans un délai de trois mois ».

Le porte-parole a également insisté sur la fermeté du chef de l’État quant au suivi de ce processus.

« Il a également exigé un compte rendu bi-hebdomadaire sur l’avancement de ce processus », a précisé Ousmane Gaoual Diallo.