Le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma, s’est exprimé ce lundi 29 septembre 2025 sur le processus électoral en cours. Interrogé par Guinee360, il a d’abord salué le déroulement du référendum constitutionnel du 21 septembre dernier, estimant que les citoyens ont voté « dans la convivialité, dans la paix et dans la sérénité », ce qui, selon lui, témoigne d’une maturité démocratique remarquable.

Réagissant à la publication du décret fixant la présidentielle au 28 décembre 2025, Kourouma a affiché son soutien au calendrier. « Quelle que soit la durée d’une transition, elle doit se terminer par une élection », a-t-il déclaré, avant d’annoncer que son parti participera au scrutin.

Il a toutefois exprimé sa surprise quant à l’ordre retenu pour les échéances électorales. « Pour moi, ce qui est surprenant dedans, c’est l’ordre qu’on a servi. Parce qu’il était question de commencer par les Communales, législatives et la présidentielle. Mais cela ne nous effraie pas. Ce qu’il faut retenir, la présidentielle du 28 décembre ne se fera pas sans le RRD », a-t-il affirmé, précisant que sa formation politique présentera des candidats et envisage des alliances.

Quant à la faisabilité du scrutin, Abdoulaye Kourouma s’est montré confiant. « À partir du moment où nous avons eu un fichier et qu’il y a eu une élection des tests qu’on appelle l’élection référendaire… Pour moi, il n’y a pas trop de complication à ce niveau. C’est une question de moyens qui reste », a-t-il expliqué, avant d’assurer que les partis politiques seront représentés dans les bureaux de vote pour garantir la transparence du processus.