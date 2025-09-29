Les forces de défense et de sécurité ont mené, le vendredi 26 septembre 2025, une vaste opération de sécurisation dans la sous-préfecture de Foumbadou, préfecture de Lola. Selon un communiqué de l’état-major de l’armée de terre relayé par le commandement régional de la gendarmerie de NZérékoré, cette action a permis l’interpellation de 23 individus suspectés d’activités criminelles.

L’opération, menée dans les villages de Léné, Mankono et Kingnéta, a abouti à la saisie de quatre armes à feu, neuf machettes, vingt-six cartouches de calibre 12, douze sacs de chanvre indien, un panier de viande boucanée ainsi qu’une hache. Les personnes interpellées ont été placées à la disposition de la brigade de recherches de N’Zérékoré pour les besoins de l’enquête.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité des populations et de leurs biens, notamment après les incidents liés à l’abattage illégal de bœufs qui avaient suivi l’opération mixte de déguerpissement conduite récemment par les forces de défense et de sécurité.

Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général Abdoulaye Kéita, a salué le professionnalisme et l’engagement des forces déployées. Au nom du chef d’état-major général des armées, il a réaffirmé la détermination de l’armée de terre à accompagner les forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité, la détention illégale d’armes et toute tentative de déstabilisation.

Il a par ailleurs invité les éleveurs et les agriculteurs au respect du code pastoral et à la retenue, avant d’appeler l’ensemble des citoyens à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité « dans un esprit de vigilance et de responsabilité ».

Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’origine des armes et des produits saisis, d’identifier d’éventuelles complicités et de prévenir tout risque pour la sécurité dans la région.