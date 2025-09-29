Dix-sept pays africains, dont la Guinée, ont pris l’engagement, le 24 septembre 2025, de mettre en œuvre des réformes et des plans d’action pour élargir l’accès à l’électricité dans le cadre de l’initiative « Mission 300 ».

Ce programme ambitieux, piloté par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, vise à fournir de l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici 2030.

Dans une déclaration officielle, le président Mamadi Doumbouya a confirmé l’adhésion de la République de Guinée à cet objectif, en soulignant la volonté du pays de « garantir, à l’horizon 2030, l’accès universel à une électricité fiable, propre et abordable, tout en assurant une capacité suffisante pour soutenir l’industrialisation nationale, notamment minière, à travers un partenariat transparent et constructif avec le secteur privé », rapporte le site officiel du Groupe de la Banque mondiale.

Depuis le lancement de la Mission 300, le 17 avril 2024 à Washington, 30 millions de personnes en ont déjà bénéficié, et plus de 100 millions devraient en profiter prochainement.

« Une énergie fiable et abordable est le moyen le plus rapide de stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises, du secteur agroalimentaire, du travail numérique et de l’industrie à valeur ajoutée », a déclaré le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah.

Il a ajouté : « Fournir de l’électricité à un jeune entrepreneur, c’est lui offrir la possibilité de développer une activité génératrice de revenus. »