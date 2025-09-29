Le Forum des Forces sociales de Guinée (FFSG) est en deuil. L’organisation a perdu son Secrétaire national chargé des représentations à l’intérieur du pays, Mamadou 3 Camara, décédé ce lundi 29 septembre 2025.

L’information a été confirmée dans l’après-midi par la FFSG. Dans un communiqué, la plateforme a exprimé sa profondeur. « Son dévouement, sa rigueur et son sens du devoir dans l’exercice de ses responsabilités ont fait de lui un pilier incontournable du Forum des Forces sociales de Guinée.

Il laisse un héritage précieux qui continue de guider nos actions collectives », souligne le document, qui réaffirme également la solidarité de l’organisation envers la famille du disparu.

Selon la même source, Mamadou 3 Camara sera inhumé ce mardi 30 septembre 2025 dans son village natal de Dabola.