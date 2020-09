Le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation à apporté des précisions ce mardi 29 septembre 2020 par rapport à la fraude enregistrée lors des examens nationaux.

Alpha Amadou Bano Barry accuse certains directeurs d’écoles et professeurs d’être complices des candidats .Il l’a dit ce mardi dans l’émission « les Grandes Gueules » de la radio Espace fm.

« La fraude est antérieur à ma naissance et à la votre aussi. Quand j’étais élève où étudiant à l’époque la fraude était individuelle et aujourd’hui j’ai appris avec ces examens que la fraude est devenue technologique et collective. Qu’est ce qui se passe ? Vous avez des enseignants qui créent délibérément des groupes WhatsApp. Ils demandent un ticket d’entrée de 1.000.000 fg, les élèves achètent des téléphones Android paient les 1.000.000fg par orange money et accèdent à cela. Et ces responsables d’écoles qui sont nombreux pour faciliter la chose, vont rencontrer certains de ces surveillants pour leurs donner de l’argent et lorsque les épreuves sont lancées dans la salle ils envoient le sujet dans le groupe WhatsApp et d’autres enseignants font la correction et tout ceux qui ont le ticket d’entrée accèdent à la réponse et se mettent à recopier » explique t’il avant de d’ avouer.

« Pendant ces examens nous avons arrêté deux directeurs d’écoles à Dubreka et à Conakry, il sont actuellement en prison , nous avons renvoyé plus de 80 surveillants, nous avons saisi 850 téléphones qui sont au niveau de la Direction de la police judiciaire, entrain de les auditer pour vérifier afin de connaître les fondateurs de ces groupes WhatsApp et tout les élèves qui s’y sont connecté » confit il.

Poursuivant Docteur Alpha Amadou Bano Barry admet que les examens de cette année 2020 ont été émaillés de fraude, « je ne prétend pas que ces examens ont été propres, il y a eu des fraudes, mais je peux vous garantir que ce niveau de fraude qu’il y a eu dans ces examens sont largement en deçà de tout ce qu’on connaissais au niveau des fraudes. Je peux vous garantir que cette année il n’y a pas de fuites de sujets ».

Pour finir, le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation affirme qu’il n’y a pas eu de repêchage au baccalauréat cette année: « les résultats du baccalauréat tels que sortis après la correction, la centralisation et la saisie ont été diffusés intégralement sans aucune modification, donc personne n’a été repêché ».