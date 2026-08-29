Transfert d’Ignace Deen : satisfaite des avancées, Khaïté Sall exige l’accélération des aménagements à Camayenne

Une semaine après le transfert des services du CHU Ignace Deen vers le Camp Camayenne, la ministre de la Santé, Khaïté Sall, s’est rendue sur le site ce vendredi 28 août 2026 pour évaluer le fonctionnement des différentes unités.

Accompagnée de plusieurs cadres de son département, la ministre a effectué une immersion dans les installations retenues pour assurer la continuité des soins après la fermeture définitive du CHU Ignace Deen.

Cette visite avait notamment pour objectif de s’assurer de l’effectivité du transfert et du démarrage des activités sur le nouveau site. La ministre s’est ainsi rendue dans plusieurs services, notamment les urgences médicales, l’urologie, la pharmacie et la pédiatrie.

Selon le ministère de la Santé, cette visite s’inscrit dans une démarche de proximité visant à garantir la continuité de l’offre de soins. « Elle s’est rendue de nouveau au Camp Camayenne pour évaluer le niveau opérationnel des services transférés du CHU Ignace Deen », indique le département.

Après avoir constaté les premiers résultats du transfert, Khaïté Sall s’est dite satisfaite des progrès enregistrés. Elle a toutefois instruit les responsables concernés d’accélérer la finalisation des différents aménagements encore nécessaires afin de permettre une prise en charge complète et continue des patients.

« La Ministre a fait le tour des installations pour s’assurer de l’effectivité du transfert des services, dont certains ont déjà commencé à accueillir des patients », précise le ministère.

Cette visite intervient toutefois dans un contexte marqué par des difficultés signalées par certains usagers depuis le transfert des services d’Ignace Deen. Plusieurs patients déplorent notamment un manque d’anticipation et des conditions d’accueil qui restent, selon eux, à améliorer.

Le département de la Santé entend ainsi poursuivre les aménagements du Camp Camayenne afin de permettre aux patients et au personnel soignant de disposer de conditions adaptées à la poursuite des activités hospitalières