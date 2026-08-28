Procès BCRG : les trois syndicalistes relaxés, la demande de 100 millions de francs rejetée

Le Tribunal de première instance de Kaloum a rendu, ce vendredi 28 août 2026, son verdict dans l’affaire opposant trois responsables syndicaux de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) à l’adjudant-chef Daouda Sankhon, garde du corps du gouverneur de l’institution.

Aboubacar Sidiki Camara, secrétaire général adjoint, Aboubacar Yansané, chargé de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail, et Momo Camara, chargé des affaires sociales, étaient poursuivis pour des faits d’« outrage à agent, violences et voies de fait ».

À l’issue de l’audience présidée par Fanta Alama Camara, le tribunal a conclu que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas suffisamment établis à l’encontre des trois prévenus.

La juridiction a notamment estimé qu’aucun acte matériel d’outrage, de violence ou de voie de fait ne pouvait leur être personnellement imputé. Elle a ainsi décidé de les renvoyer des fins de la poursuite et de prononcer leur relaxe.

Les trois responsables syndicaux sont donc déclarés non coupables des faits qui leur étaient reprochés.

La demande de 100 millions rejetée

Sur le volet civil, le tribunal s’est également prononcé sur la demande de dommages et intérêts formulée par la partie civile. Celle-ci réclamait le paiement de 100 millions de francs guinéens.

La juridiction a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne permettaient pas de justifier l’indemnisation sollicitée. Elle a également rejeté la demande de comparution des prévenus formulée dans le cadre de la procédure.

Les dépens ont, par ailleurs, été mis à la charge de la partie civile.

Avec cette décision, le Tribunal de première instance de Kaloum relaxe donc les trois syndicalistes poursuivis dans cette affaire et déboute la partie civile de sa demande d’indemnisation de 100 millions de francs guinéens.