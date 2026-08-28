Route des Canaries : 56 Guinéens parmi 161 migrants secourus après huit jours en haute mer

Le phénomène de la migration irrégulière continue de faire de nombreuses victimes sur les routes migratoires africaines. Malgré les campagnes de sensibilisation et les risques liés à ces traversées, de nombreux jeunes continuent de tenter de rejoindre l’Europe par des voies clandestines. Au large de la Mauritanie, 161 migrants ont été secourus mardi 25 août 2026 après une panne de moteur de leur embarcation. L’information a été annoncée ce jeudi 27 août par les autorités mauritaniennes, citées par InfoMigrants.

Selon le ministère mauritanien de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, les migrants ont été pris en charge par les gardes-côtes alors qu’ils tentaient de rejoindre les îles Canaries, en Espagne. « Mardi 25 août vers 11h, 161 migrants ont été pris en charge par les gardes-côtes mauritaniens, alors qu’ils tentaient de traverser l’Atlantique pour rejoindre les Canaries », a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Partie de Banjul, en Gambie, la pirogue avait passé environ huit jours en haute mer avant d’être repérée par les unités des gardes-côtes. À son bord se trouvaient 99 Sénégalais, 56 Guinéens et six Gambiens.

Dans le groupe des ressortissants guinéens figuraient trois hommes, 38 femmes et 15 enfants. Les Sénégalais étaient composés notamment de six femmes et deux enfants, tandis que les six Gambiens comprenaient deux hommes et quatre femmes. Au total, 17 enfants se trouvaient à bord de l’embarcation. « L’embarcation avait pris la mer depuis Banjul, la capitale de la Gambie, et avait navigué pendant environ huit jours en haute mer avant d’être repérée par les unités des gardes-côtes », précise le communiqué.

Les 161 occupants ont pu être secourus. Les autorités mauritaniennes indiquent qu’ils sont « tous sains et saufs », même si leur état physique aurait été marqué par plusieurs jours passés en mer dans des conditions précaires. Ces derniers mois, les opérations de sauvetage se sont multipliées au large de la Mauritanie, dans un contexte marqué par l’intensification des départs depuis la Gambie et le Sénégal vers les Canaries.

La route atlantique demeure particulièrement dangereuse. Des milliers de migrants tentent chaque année de l’emprunter au péril de leur vie, notamment depuis la Gambie, le Sénégal, la Guinée et le Mali. Certains sont secourus, tandis que d’autres périssent en mer ou restent portés disparus après des naufrages.