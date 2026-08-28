« Chacun veut être son propre patron » : Boubacar Yacine Diallo dénonce la création de médias dans l’illégalité

La Haute Autorité de la Communication (HAC) entend poursuivre son action d’assainissement du secteur des médias en Guinée. Face à la presse ce vendredi, son président, Boubacar Yacine Diallo, a invité les personnes souhaitant créer des organes de presse à se conformer aux exigences de la loi.

Dans son intervention, le président de la HAC s’est félicité des efforts engagés pour assainir le secteur de la presse, tout en appelant les professionnels des médias à accompagner cette dynamique. « Le rang des journalistes a été assaini. Il nous reste le rang des médias », s’est réjoui Boubacar Yacine Diallo.

Il a notamment dénoncé la création de nouveaux médias dans des conditions qui, selon lui, ne respectent pas les dispositions légales. « Les médias se créent tous les jours, tous les jours dans des conditions illicites, des conditions qui violent [la réglementation] », a-t-il souligné.

S’il comprend l’ambition de ceux qui souhaitent entreprendre dans le secteur des médias, Boubacar Yacine Diallo estime que cette démarche doit nécessairement se faire dans le respect de la réglementation en vigueur. « C’est l’esprit de l’époque. À notre époque, nous avions peur d’entreprendre. Votre époque, c’est l’inverse. Chacun veut être son propre patron. Personne ne devrait le refuser. On devrait plutôt l’encourager. Mais à condition que la réglementation soit respectée, c’est tout ce qu’on demande. C’est tout ce qu’on demande », a-t-il ajouté.

Le président de la HAC recommande ainsi aux promoteurs de médias de se rapprocher des autorités compétentes avant de lancer leurs activités. « Donc la loi aujourd’hui permet tout, mais je vous recommande de vous rapprocher de la HAC ou du ministère de la Communication pour chaque type de média que vous voulez créer. Vous créez votre média en toute sécurité et vous n’avez aucun risque que quelqu’un vienne vous fermer votre média », a-t-il conseillé.