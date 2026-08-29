« Nous n’avons reçu aucune plainte contre un journaliste » : la HAC salue le professionnalisme de la presse pendant les élections

La Haute autorité de la communication (HAC) a présenté, vendredi 28 août 2026, son rapport général sur la régulation de la couverture médiatique des élections présidentielles du 28 décembre 2025, ainsi que des législatives et communales du 31 mai 2026.

Ce document de 207 pages dresse le bilan de la couverture médiatique des trois scrutins et du dispositif de régulation mis en place par la HAC.

À cette occasion, son président, Boubacar Yacine Diallo, a salué le professionnalisme et le sens des responsabilités des professionnels des médias. « Ce rapport, donc, c’est la photographie de la couverture médiatique des trois campagnes. Et je voudrais déjà saluer le professionnalisme, l’esprit de responsabilité qui ont caractérisé les professionnels des médias, tous supports confondus, l’audiovisuel, la presse en ligne, la presse écrite et même quelques jeunes qui ont des sites qui ne sont pas reconnus mais qui exercent », a-t-il déclaré.

Aucune plainte contre un journaliste

Selon le président de la HAC, aucun journaliste, média ou correspondant de la presse étrangère n’a fait l’objet d’une plainte auprès de l’instance de régulation pendant la période électorale. « La preuve, c’est que nous n’avons reçu aucune plainte de qui que ce soit contre un journaliste ou contre un média ou contre un correspondant de la presse étrangère », a souligné Boubacar Yacine Diallo.

Il a également salué la synergie mise en place entre les radios privées, sous l’impulsion de l’Urtelgui, pour assurer la couverture des scrutins. « Je voudrais donc saluer votre travail, saluer votre esprit de responsabilité, saluer également la synergie des radios qui a été organisée par l’Urtelgui et qui a permis, dès le soir du jour du scrutin, de publier les procès-verbaux dûment signés et affichés », a-t-il indiqué.