Niger : tirs près de l’aéroport et du Palais présidentiel à Niamey, les autorités appellent au calme

Le réveil a été mouvementé pour les habitants de Niamey ce samedi 29 août 2026. Dans la nuit de vendredi à samedi, de fortes détonations et des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs secteurs de la capitale nigérienne, notamment aux abords de l’aéroport international Diori Hamani et dans le secteur du Plateau, dans le 2ᵉ arrondissement.

Cette zone abrite plusieurs sites stratégiques, dont le Palais présidentiel, la base aérienne 101 de l’armée nigérienne ainsi que le quartier général des partenaires russes de l’Africa Corps.

Dans un communiqué diffusé par la Radio-Télévision du Niger (RTN) et l’Agence nigérienne de presse (ANP), le ministère de la Défense nationale affirme que les incidents impliquent « un groupe de soldats » ayant rompu avec les règles de la discipline militaire.

« Il s’agit d’un groupe de soldats qui, en rupture avec le règlement militaire, auraient entrepris de séquestrer certains de leurs camarades au sein de la caserne de la base 101 de Niamey et d’effectuer des tirs sur certains sites sensibles de la capitale », rapporte le communiqué lu à la télévision nationale.

À la suite de ces événements, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont été déployées dans plusieurs points stratégiques de la capitale. Les zones concernées par les incidents ont également été bouclées afin de contenir le mouvement et de reprendre le contrôle des sites visés.

Selon le ministère de la Défense nationale, la réaction des forces de sécurité a permis de maîtriser progressivement la situation. « La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de circonscrire ce mouvement d’humeur et de reprendre progressivement le contrôle de ces sites », assure le ministère.

Les autorités appellent désormais la population à garder son calme et à poursuivre normalement ses activités.

« La population est invitée à garder son calme et à vaquer librement à ses occupations », indique le ministère de la Défense nationale.