Découverte de six corps dans une fosse commune à Forécariah : le Bloc Libéral exige une enquête crédible

Quelques jours après la découverte de six corps dans une fosse commune à Forécariah, les réactions se multiplient au sein de la classe politique. Le Bloc Libéral (BL) appelle les autorités à faire toute la lumière sur cette affaire et à identifier formellement les victimes.

Dans une déclaration rendue publique ce samedi 29 août 2026, le parti dit avoir pris acte de l’ouverture d’une enquête annoncée par le parquet de Forécariah. Il appelle les autorités judiciaires à la conduire « avec indépendance, impartialité et transparence », dans le strict respect de la loi.

Pour le BL, plusieurs mesures doivent être prises afin de garantir la crédibilité des investigations. Le parti demande notamment la préservation des lieux et des éléments de preuve, la réalisation d’examens médico-légaux et d’autopsies par des spécialistes qualifiés et indépendants, ainsi que l’identification formelle des six victimes, au besoin par des analyses ADN.

La formation politique recommande également de recouper les informations relatives aux personnes portées disparues, d’entendre toute personne susceptible d’éclairer les circonstances des faits et d’assurer la protection des familles, des témoins et de toute personne détenant des informations utiles à l’enquête.

Le Bloc Libéral souhaite par ailleurs que les autorités puissent recourir à une expertise médico-légale indépendante, y compris internationale, pour renforcer les analyses scientifiques et le processus d’identification des victimes.

Alors que cette découverte suscite une vive émotion, le parti invite à éviter toute conclusion prématurée avant la publication des résultats de l’enquête.

Selon lui, l’identité des victimes, les circonstances exactes de leur décès et les éventuelles responsabilités ne pourront être établies qu’au terme d’investigations « rigoureuses et contradictoires ». « Cette exigence de prudence ne saurait toutefois servir de prétexte à l’inaction ou au silence. La République doit garantir à chaque citoyen le droit à la vie, à la dignité et à la justice », soutient le BL.

Le parti estime également qu’aucune considération politique, sécuritaire ou institutionnelle ne saurait justifier une atteinte illégale à la vie humaine ni empêcher que d’éventuels responsables soient traduits devant la justice.

Le Bloc Libéral demande ainsi que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que, si des responsabilités sont établies, les auteurs, coauteurs, complices et éventuels commanditaires soient poursuivis conformément à la loi.

Le parti adresse enfin ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa solidarité à celles confrontées à la disparition inexpliquée d’un proche. « Nous demandons la vérité. Nous exigeons une enquête crédible. Nous exigeons l’identification des victimes. Nous exigeons que les responsabilités établies soient sanctionnées conformément à la loi », conclut le communiqué.