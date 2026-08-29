Médias : la HAC interdit une Web TV pour exercice illégal

La Haute Autorité de la Communication (HAC) passe de la mise en garde à l’acte. L’institution de régulation des médias a décidé, ce samedi 29 août 2026, d’interdire l’exploitation et la diffusion d’une Web TV basée à Kankan.

Dans sa décision prise en session extraordinaire, la HAC reproche à cette structure de mener des activités audiovisuelles sur internet sans disposer des autorisations requises. Elle relève également que son promoteur ne remplirait pas les conditions prévues pour exercer en qualité de professionnel des médias.

La mesure entraîne l’arrêt immédiat des activités de la Web TV, notamment la production, la diffusion, l’animation et la couverture d’événements à caractère médiatique.

Cette décision intervient au lendemain de la conférence de presse de la HAC. À cette occasion, son président, Boubacar Yacine Diallo, avait alerté sur la multiplication des organes de presse opérant en dehors du cadre légal et appelé au respect des dispositions en vigueur dans le secteur.

La HAC semble ainsi joindre l’acte à la parole, dans un contexte marqué par sa volonté d’assainir davantage le paysage médiatique guinéen.