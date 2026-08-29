« Dans quelques mois, nous verrons sortir de terre une infrastructure hospitalière moderne » : Khaïté Sall après la démolition d’Ignace Deen

Quelques jours après le transfert des services, les bulldozers sont entrés en action ce samedi 29 août 2026 au CHU Ignace Deen. Cette opération marque, selon le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, une nouvelle étape dans le projet de reconstruction de l’établissement hospitalier.

Présente sur le site pour suivre les opérations, la ministre de la Santé, Khaïté Sall, a présenté cette démolition comme une étape préalable à la reconstruction du CHU, inscrite dans la volonté des autorités de moderniser le système sanitaire guinéen. « Nous assistons aujourd’hui à la démolition du CHU Ignace Deen. Cette démolition est une étape indispensable et préalable à la reconstruction de l’hôpital, voulue par le Président de la République », a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, le futur établissement devrait disposer d’un plateau technique moderne, de capacités renforcées et de services encore inexistants en Guinée. « Dans quelques mois, nous verrons sortir de terre une infrastructure hospitalière moderne, dotée d’un plateau technique adapté, de capacités renforcées et de services qui n’existent pas encore en Guinée », a-t-elle assuré.

L’objectif affiché est notamment de réduire les évacuations sanitaires à l’étranger et de doter le pays d’un établissement capable de mieux répondre aux besoins des populations. « Nous voulons réduire de façon significative les évacuations sanitaires et disposer d’une infrastructure capable de répondre aux aspirations des populations guinéennes », a expliqué Khaïté Sall.

Si l’actuel CHU doit être entièrement démoli, la ministre assure que certains éléments de son histoire et de son identité architecturale devraient être pris en compte dans les futurs plans. « Il est prévu de démolir ce CHU dans son entièreté, mais nous allons veiller dans les nouveaux plans à ce qu’il y ait une ressemblance pour que la Guinée puisse se souvenir de ce que ce CHU était », a-t-elle expliqué.

Pour Khaïté Sall, cette transformation doit avant tout permettre aux générations futures de bénéficier d’infrastructures sanitaires plus modernes et adaptées. « Nous essayons de façonner le meilleur souvenir pour les enfants de demain, parce qu’ils méritent mieux que ce qui était ici et ils méritent d’avoir des infrastructures sanitaires qui répondent à leurs aspirations », a-t-elle conclu