Éboulement de Dar-Es-Salam : Mamadi Doumbouya sur le terrain, près d’une semaine après le drame

Près d’une semaine après l’éboulement survenu à Dar-Es-Salam, le président Mamadi Doumbouya, s’est rendu ce samedi 29 août 2026 sur le site du drame, où plusieurs personnes ont perdu la vie.

Cette visite intervient quelques jours après la tragédie qui a endeuillé plusieurs familles et suscité une vive émotion à Conakry.

L’éboulement s’est produit dans la nuit du samedi au dimanche dernier sur la décharge de Dar-Es-Salam. Depuis le drame, les autorités ont engagé plusieurs mesures autour du site, notamment pour prévenir de nouveaux accidents.

Dans le cadre de ces opérations, des occupants ont été déguerpis et les équipes du ministère de l’Habitat ont entamé, vendredi, la démolition de plusieurs bâtiments situés aux abords de la décharge.

Le déplacement du chef de l’État intervient également dans un contexte marqué par des critiques dans l’opinion publique sur son absence de réaction publique dans les premiers jours ayant suivi le drame.

Sur place, Mamadi Doumbouya est venu s’enquérir de la situation et témoigner sa compassion aux familles touchées par cette tragédie.

Sa présence intervient alors que les opérations de libération des emprises autour de la décharge suscitent également des inquiétudes chez certains occupants. Plusieurs d’entre eux estiment notamment que le délai qui leur a été accordé pour quitter les lieux était trop court.

Cette visite du président de la République pourrait ainsi être l’occasion pour les autorités de réaffirmer leur volonté de sécuriser le site, tout en prenant en compte la situation des populations concernées par les opérations de déguerpissement.