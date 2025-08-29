Lors d’une rencontre consacrée au suivi du processus électoral, jeudi 28 août 2025, la directrice générale des élections (DGE), Djenabou Touré, a annoncé la date de lancement de la distribution des cartes d’électeur.

Cette opération débutera le 6 septembre prochain, soit une semaine après l’ouverture officielle de la campagne référendaire. «La carte d’électeur est l’instrument indispensable pour l’exercice du droit de vote. Nous invitons donc tous les citoyens inscrits sur la liste électorale à se mobiliser massivement afin de retirer leurs cartes dans les délais », a déclaré Mme Touré, précisant que l’opération se poursuivra jusqu’au 21 septembre 2025 sur l’ensemble du territoire national.

La distribution se déroulera selon le mode suivant : dans les villes, ce sont les chefs de quartiers qui assureront les opérations, en se référant aux présidents des délégations spéciales en cas de nécessité. Dans les villages, les enseignants seront chargés de conduire les opérations, sous la supervision des chefs de districts.

La directrice générale des élections a toutefois souligné qu’aucune personne ne sera autorisée à retirer la carte d’un proche, sauf en cas de force majeure. « C’est pour éviter des problèmes, car certaines personnes pourraient prendre les cartes et ne pas les remettre aux concernés», a-t-elle expliqué.

La distribution des cartes constitue une étape clé dans le processus d’organisation du référendum.