Interpellée à Bruxelles le 16 juin 2025 pour des accusations de maltraitance et de séquestration d’une adolescente de 16 ans, l’ancienne ambassadrice de Guinée en Belgique, Aïssatou Doukouré, est toujours en détention.

Dès le 25 juin, le ministre guinéen des Affaires étrangères avait exprimé son mécontentement, estimant que la diplomate continuait de bénéficier de l’immunité diplomatique, conformément à la Convention de Vienne. Une position contestée par les autorités belges, qui rappellent que son mandat a pris fin en novembre 2024.

En déplacement en Belgique, le ministre des Affaires étrangères, des Guinéens de l’étranger et de l’intégration africaine, Morissanda Kouyaté, a de nouveau fait part des préoccupations de Conakry.

« L’instruction expresse du président de la République, le chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, que je représente ici, est claire. Comme il le dit toujours, lorsqu’un Guinéen a un problème, c’est toute la Guinée qui a ce problème. Nous en avons un. C’est d’abord un problème guinéo-guinéen, avant d’être un problème judiciaire. C’est la fille qui était en éducation chez Mme Doukouré, notre ancienne ambassadrice, qui est allée porter plainte contre elle, se disant qu’elle est maltraitée. Laissons la justice faire son travail. Mais à côté de la justice, il faut faire bouger la diplomatie. Mme Doukouré est une diplomate guinéenne. Elle doit bénéficier de son immunité totale. Une mauvaise interprétation de l’immunité dont elle jouit peut causer beaucoup de tort. Je suis ici pour m’assurer que, sur le plan diplomatique, tout se déroule conformément aux droits judiciaires de notre pays et aux codes pénaux de notre pays », a-t-il déclaré au micro de la RTG.

En détention depuis plus de deux mois, Mme Doukouré attend une décision de la chambre du conseil, qui doit statuer sur son maintien ou non derrière les barreaux. Son avocat, Me Jean-Pierre, s’est montré optimiste : « On examinera si les conditions sont réunies pour permettre une libération. Et je suis confiant quant à la libération de Mme Doukouré, sauf s’il y avait des éléments qui nous échappent ou des dysfonctionnements. Je reste confiant sur la base des éléments connus à l’heure actuelle. »

Au cours de son séjour, le ministre Morissanda Kouyaté s’est rendu auprès de Mme Doukouré pour lui transmettre, selon la télévision nationale, le soutien du chef de l’État dans cette épreuve.